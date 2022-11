Telefonica Deutschland nach starken Zahlen optimistischer

Frankfurt (Reuters) - Ein Kundenzustrom und die Nachfrage nach neuen Smartphones haben Telefonica Deutschland ein Umsatz- und Gewinnplus beschert. "Basierend auf dem anhaltenden Wachstum haben wir die Umsatz- und Ergebnis-Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben", sagte Firmenchef Markus Haas am Donnerstag. Der Umsatz werde voraussichtlich im unteren mittleren statt im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen. Beim operativen Ergebnis stellte er ein Plus im unteren mittleren statt im niedrigen bis unteren mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht.

Im abgelaufenen Quartal legten die Erlöse um sechs Prozent auf 2,085 Milliarden Euro zu. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg um 4,7 Prozent auf 642 Millionen Euro. Die Zahl der Kunden wuchs um 340.000 auf etwa 47 Millionen.

Beim Ausbau des Mobilfunknetzes nach dem 5G-Standard komme das Unternehmen schneller voran als gedacht, hieß es in der Mitteilung. Derzeit könnten 75 Prozent der Bevölkerung mit diesen schnellen Zugängen versorgt werden. Im Juli hatte sich Telefonica noch ein Ziel von 60 Prozent bis zum Jahresende 2022 gesetzt.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)