Telefonica Deutschland wächst zum Jahresstart deutlich

Berlin (Reuters) - Neue Mobilfunkkunden haben bei Telefonica Deutschland zum Jahresstart für gute Geschäfte gesorgt.

Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 5,2 Prozent auf knapp 1,95 Milliarden Euro, wie die Tochter des spanischen Telefonica-Konzerns am Mittwoch mitteilte. Der deutliche Zuwachs lag auch an der hohen Nachfrage nach teuren Smartphones. Insgesamt kommt Telefonica Deutschland auf rund 46 Millionen Mobilfunkanschlüsse und verbindet nach eigenen Angaben mehr Menschen in der Bundesrepublik als die Konkurrenten Deutsche Telekom und Vodafone.

"Derzeit sehen wir keine direkten Auswirkungen des furchtbaren Krieges in der Ukraine und der sich abschwächenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf unser operatives Geschäft", sagte Firmenchef Markus Haas, dessen Vertrag im Februar bis Ende 2025 verlängert wurde. Das bereinigte Betriebsergebnis (Oibda) legte um 7,2 Prozent auf 602 Millionen Euro zu.

Für das laufende Jahr bestätigte das Münchner Unternehmen seinen Ausblick, wonach ein Plus - bereinigt um Sondereffekte - im niedrigen einstelligen Prozentbereich bei Umsatz und Oibda erwartet wird. Bis Jahresende sollen 50 Prozent der Bevölkerung das schnellere und leistungsstärkere 5G-Netz nutzen können. Ende März waren es rund 40 Prozent. Inzwischen funken 10.000 5G-Antennen im O2-Netz.