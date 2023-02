Telefonica gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Telefonica hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,120 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10,20 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,67 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,100 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 10,18 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,330 EUR. Im letzten Jahr hatte Telefonica einen Gewinn von 0,420 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Telefonica im vergangenen Geschäftsjahr 39,99 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Telefonica 39,28 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,326 EUR sowie einen Umsatz von 39,97 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at