Telefonica hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Telefonica präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,99 Prozent auf 8,27 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica 8,79 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at