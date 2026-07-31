Telefonica hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Telefonica hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,97 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,61 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at