Mavenir Systems Aktie
WKN DE: A1W74D / ISIN: US5776751019
|
19.02.2026 09:02:35
Telefónica, Mavenir Form AI Innovation Hub; To Showcase AI Innovation At MWC 2026
(RTTNews) - Telefónica, S.A. (TELFY, TEF.MC), and Mavenir Systems Ltd. (MVNR), on Wednesday announced a strategic partnership to create a joint AI Innovation Hub aimed at accelerating AI integration in Core Networks.
The hub will serve as a real-world testbed for AI-driven autonomous network orchestration, intent-based services, and AI-enabled monetization frameworks.
The facility will allow both companies to develop, validate, and optimize next-generation telecom solutions ahead of commercial deployment.
Mavenir highlighted its cloud-native platform as key to operationalizing AI and launching new digital and enterprise services.
The companies will showcase their AI innovation at Mobile World Congress 2026 in Barcelona from March 2 to 5, with live demonstrations of AI-enriched communications and autonomous service capabilities.
On Wednesday, Telefónica, S.A closed trading 2.70% lesser at EUR 3.5640 on the Madrid Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mavenir Systems Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Mavenir Systems Inc
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX eröffnet schwächer -- DAX zum Handelsstart leichter -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt startet schwächer in den Handel. Auch der DAX verzeichnet zum Auftakt Verluste. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.