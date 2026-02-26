Telefonica mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telefonica hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,59 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Telefonica ein EPS von -0,190 EUR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Telefonica mit einem Umsatz von insgesamt 9,17 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,27 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,810 EUR beziffert. Im Vorjahr waren -0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 35,12 Milliarden EUR – eine Minderung um 14,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41,32 Milliarden EUR eingefahren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,299 EUR und einen Umsatz von 35,76 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at