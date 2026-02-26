Telefonica öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Telefonica äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Telefonica -0,200 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,68 Milliarden USD – eine Minderung von 6,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,41 Milliarden USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,910 USD. Im Vorjahr waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Telefonica im vergangenen Geschäftsjahr 39,64 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Telefonica 44,69 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,350 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 42,02 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at