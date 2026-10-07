Deutsche Telekom Aktie

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WKN: 879530 / ISIN: US2515661054

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Vernetzte Geräte 07.10.2026 12:15:41

Telekom-Aktie legt zu: IoT-Sparte holt sich Sicherheitsspezialisten Exein an Bord

Telekom-Aktie legt zu: IoT-Sparte holt sich Sicherheitsspezialisten Exein an Bord

Exein und Deutsche Telekom IoT schließen eine Partnerschaft zur Absicherung der nächsten Generation vernetzter Geräte.

Wie Exein mit Sitz in Rom mitteilte, handelt es sich um eine strategische Partnerschaft, mit der vernetzte Geräte im gesamten Ökosystem von Deutsche Telekom IoT gesichert werden sollen. Mit ihrem eigenen transatlantischen Netzwerk und rund 600 Roaming- und Satellitenpartnern biete Deutsche Telekom IoT weltweite Konnektivität für Kunden über verschiedene Branchen und Märkte hinweg an. Damit wird Exein zufolge eine Lücke geschlossen, die immer drängender wrde, da intelligente, geschäftskritische Anwendungen zunehmend direkt auf den im Feld eingesetzten Geräten ausgeführt würden - wie etwa bei Robotern, Drohnen und Industriemaschinen, die autonom agieren und Entscheidungen in der physischen Welt träfen. Ein Geschäftsvolumen wurde nicht genannt.

Die Telekom-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,72 Prozent höher bei 26,60 Euro.

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