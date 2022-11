Telekom-Aktie: Letzte Telefonzellen in Deutschland vor dem Aus

Nach 142 Jahren ist in Deutschland bald endgültig Schluss mit ihnen. Die Deutsche Telekom schaltet ihre letzten öffentlichen Telefone ab. Nur noch bis Montag (21.11.) kann an den rund 12 000 verbliebenen Fernsprechern mit Bargeld telefoniert werden. Dann wird laut Telekom bundesweit die Münzzahlung deaktiviert. "Ab Ende Januar wird dann auch die Zahlungsfunktion mittels Telefonkarten und somit der gesamte Telekommunikationsdienst an den Telefonsäulen bzw. -häuschen eingestellt." Bis die letzten dieser Stelen abgebaut sind, wird nach Unternehmensangaben wohl 2025 sein.

BONN (dpa-AFX)