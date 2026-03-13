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Tarifrunde 13.03.2026 16:21:40

Telekom-Aktie steigt: Verdi macht Druck für mehr Lohn

Telekom-Aktie steigt: Verdi macht Druck für mehr Lohn

Die Gewerkschaft Verdi hat von der Deutschen Telekom in der diesjährigen Tarifrunde eine Entgeltsteigerung in Höhe von 6,6 Prozent für die bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigten gefordert, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) verwies auf Belastungen durch gestiegene Preise, insbesondere für Lebensmittel, Kraftstoffe und Energie.

Zusätzlich fordert sie die Einführung eines Verdi-Mitgliederbonus in Höhe von 660 Euro im Jahr. Die Ausbildungsvergütungen sowie Entgelte der dual Studierenden sollen um monatlich 120 Euro erhöht werden. Für diese fordert die Gewerkschaft einen zusätzlichen Mitgliederbonus in Höhe von 240 Euro im Jahr.

Der Telekom-Konzern in Deutschland besteht aus insgesamt 20 verschiedenen tarifgebundenen Konzernunternehmen, in denen jeweils eigenständige Tarifverträge gelten. Ein Großteil der Entgelttarifverträge hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2026. Verdi und Deutsche Telekom AG haben im Vorfeld der Tarifrunde gemeinsame Verhandlungen für diese Gesellschaften vereinbart, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Die Tarifverhandlungen werden am 13. April 2026 aufgenommen. Insgesamt wurden vier Termine bis Ende Mai vereinbart.

Die Telekom-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,62 Prozent höher bei 33,33 Euro.

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