ProSiebenSat.1 Media Aktie

ProSiebenSat.1 Media für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zusammenarbeit 26.08.2026 12:27:38

Telekom-Aktie: Verlängerung von DFB-Basketball-Deal

Telekom-Aktie: Verlängerung von DFB-Basketball-Deal

Die deutschen Basketball-Nationalmannschaften werden auch in Zukunft bei der Deutschen Telekom zu sehen sein.

Die bereits seit 2018 bestehende Zusammenarbeit wurde um vier weitere Jahre verlängert und läuft nun bis Ende 2029. Das abgeschlossene Paket umfasst die wichtigsten Freundschafts- und Testspiele der deutschen Nationalmannschaften der Frauen und Männer, darunter auch der Supercup. Die Partien werden bei MagentaTV sowie MagentaSport weiter live und kostenlos übertragen.

"Die Deutsche Telekom und MagentaTV sind für den deutschen Basketball seit vielen Jahren enorm wichtige Partner", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. "Gerade in den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viele großartige Momente erlebt." Dennis Schröder und Co. waren 2023 sensationell Weltmeister geworden und holten im vergangenen Jahr den EM-Titel.

Die Rechte an den Welt- und Europameisterschaften hatte sich zuletzt ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) gesichert. Die Sendergruppe wird als frei empfangbarer Partner alle Spiele der deutschen Nationalmannschaften bei der am 4. September beginnenden Frauen-Weltmeisterschaft in Berlin, der Männer-WM 2027 in Katar, die Frauen-EM 2027 sowie der Männer-EM 2029 übertragen.

Im XETRA-Handel notiert die Telekom-Aktie zeitweise 0,03 Prozent höher bei 29,11 Euro.

/lar/DP/nas

KÖLN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Deutsche Telekom-Aktie steigt: Wachstum hält an - Konzern hebt Barmittel-Prognose leicht an

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

mehr Nachrichten

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

mehr Analysen
11.08.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
06.08.26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 ProSiebenSat.1 Media Underperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ProSiebenSat.1 Media SE 3,69 -1,12% ProSiebenSat.1 Media SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen