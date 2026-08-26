ProSiebenSat.1 Media Aktie
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
|Zusammenarbeit
|
26.08.2026 12:27:38
Telekom-Aktie: Verlängerung von DFB-Basketball-Deal
"Die Deutsche Telekom und MagentaTV sind für den deutschen Basketball seit vielen Jahren enorm wichtige Partner", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. "Gerade in den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viele großartige Momente erlebt." Dennis Schröder und Co. waren 2023 sensationell Weltmeister geworden und holten im vergangenen Jahr den EM-Titel.
Die Rechte an den Welt- und Europameisterschaften hatte sich zuletzt ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) gesichert. Die Sendergruppe wird als frei empfangbarer Partner alle Spiele der deutschen Nationalmannschaften bei der am 4. September beginnenden Frauen-Weltmeisterschaft in Berlin, der Männer-WM 2027 in Katar, die Frauen-EM 2027 sowie der Männer-EM 2029 übertragen.
Im XETRA-Handel notiert die Telekom-Aktie zeitweise 0,03 Prozent höher bei 29,11 Euro.
/lar/DP/nas
KÖLN (dpa-AFX)
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