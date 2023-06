Telekom-Austria-Aufsichtsrat wurde verlängert

Der Aufsichtsrat der Telekom Austria ist am Mittwoch mit einer Veränderung verlängert worden. Stefan Fürnsinn rückt an Stelle von Christine Catasta nach. Catasta war als interimistische Chefin der ÖBAG im September 2021 in den Telekom-Austria-Aufsichtsrat gewählt worden und scheidet nun aus, da inzwischen die Aufsichtsratsvorsitzende Edith Hlawati ÖBAG-Chefin ist. Stellvertreter bleibt Carlos Jose Garcia Moreno Elizondo. Die Verlängerungen laufen unterschiedlich lang.

Hlawati ist bis zum Ende jener Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, ihr Stellvertreter ein Jahr kürzer. Die Aufsichtsräte Karin Exner-Wöhrer, Stefan Fürnsinn und Oscar Von Hauske Solis ebenfalls bis zum Ende jener Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, Alejandro Cantu Jimenez J.D. ein Jahr kürzer.

tsk/ivn

ISIN AT0000720008 WEB http://www.telekomaustria.com