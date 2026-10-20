Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
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20.10.2026 18:42:59
Telekom Austria mit starkem Wachstum im bisherigen Jahr
Die A1-Gruppe hat nach einem Plus von 9,9 Prozent im Nettoergebnis die Jahresprognose angehoben. Es gab in allen Märkten ein Plus außer in ÖsterreichWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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