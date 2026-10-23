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23.10.2026 06:31:29
Telekom Austria: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Telekom Austria hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Telekom Austria hat ein EPS von 0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,290 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent auf 1,47 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,40 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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