Telekom Austria vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Telekom Austria hat am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,230 EUR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,43 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Telekom Austria 1,37 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at