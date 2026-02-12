|
Telekom Austria veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Telekom Austria äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Telekom Austria noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 EUR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 1,49 Milliarden EUR gegenüber 1,48 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,920 EUR. Im letzten Jahr hatte Telekom Austria einen Gewinn von 0,940 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,04 Prozent auf 5,58 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,41 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
