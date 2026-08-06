Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
06.08.2026 10:00:45
Telekom-Chef: Aufgestockter Aktienrückkauf ist Investitionsentscheidung
Von Britta Becks
DOW JONES--Telekom-Chef Tim Höttges hat das massiv aufgestockte Aktienrückkaufprogramm mit dem in seinen Augen nicht zufriedenstellenden Aktienkurs begründet. "Der Markt gibt uns derzeit weder für die Qualität von T-Mobile US noch für die Qualität unseres ex-US-Geschäfts den Wert, den beide Geschäfte verdienen", sagte Höttges während der Pressekonferenz zu den Zweitquartalszahlen. "Deshalb handeln wir."
Der Bonner DAX-Konzern hatte am Donnerstagmorgen angekündigt, deutlich mehr eigene Aktien zurückzukaufen als zunächst geplant, und den Aktienrückkauf um bis zu 3 Milliarden Euro bis Jahresende aufzustocken. Damit können die Rückkäufe bis Ende dieses Jahres bis zu 5 Milliarden Euro erreichen.
"Ein Aktienrückkauf ist für uns kein Signal zur Kurskosmetik. Er ist eine Investitionsentscheidung", so Höttges. "Wir kaufen dann eigene Aktien, wenn wir überzeugt sind, dass wir damit mehr Wert schaffen als mit anderen Investitionen. Genau diese Situation sehen wir heute."
Die Deutsche Telekom wolle die "außergewöhnliche Unterbewertung" des Aktienkurses im Interesse ihrer Aktionäre nutzen, zugleich aber weder ihre Bonitätsbewertung noch ihre Netzführerschaft, Spektrum-Flexibilität oder strategische Handlungsfähigkeit gefährden. Bei vollständiger Nutzung des Programms würde sich die gesamte Aktionärsvergütung in diesem Jahr auf nahezu 10 Milliarden Euro summieren.
"Das ist eine klare Botschaft", unterstrich der Konzernchef. "Wir investieren jeden Euro dort, wo er den höchsten nachhaltigen Wert je Aktie schafft. Und bei der heutigen Bewertung gehört unsere eigene Aktie eindeutig zu den attraktivsten Investitionen, die wir tätigen können."
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 04:01 ET (08:01 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
07.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
07.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
|Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
|28,60
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.