Deutsche Telekom Aktie
WKN: 879530 / ISIN: US2515661054
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06.08.2026 10:51:40
Telekom-Chef: Monetarisierung von Glasfaser muss schneller werden
Von Britta Becks
DOW JONES--Die Deutsche Telekom will mit Glasfaser schneller Geld verdienen. "Der Breitbandmarkt ist hart", sagte Konzernchef Tim Höttges während der Pressekonferenz zu den Zweitquartalszahlen. "Auch wir haben im Quartal Kunden verloren - das ist definitiv nicht unser Anspruch. Wholesale war erwartet schwach. Und die Monetarisierung von Glasfaser muss schneller werden", forderte Höttges.
Daher sei es nicht das Ziel der Telekom, möglichst viel Glasfaser zu bauen. Ziel sei es, mit jedem gebauten Anschluss mehr wirtschaftlichen Wert zu schaffen. Im vergangenen Quartal hat der DAX-Konzern 161.000 neue Glasfaser-Kunden in Deutschland gewonnen - und will "Glasfaser künftig noch konsequenter nach Nachfrage, Penetration, Churn, Wholesale-Auslastung und Kapitalrendite" steuern, sagte Höttges. "Bauen bleibt wichtig. Aber Anschließen, Aktivieren und Monetarisieren werden wichtiger."
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/apo
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 04:52 ET (08:52 GMT)
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