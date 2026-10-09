Deutsche Telekom Aktie
WKN: 879530 / ISIN: US2515661054
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09.10.2026 17:25:42
Telekom erwirbt erneut exklusive Live-Rechte an der 3.Liga bis 2031
DOW JONES--Die Deutsche Telekom hat erneut die exklusiven Medienrechte für die 3. Liga vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erworben und wird den Wettbewerb bis einschließlich der Saison 2030/31 zeigen. Die Vereinbarung umfasse alle 380 Spiele pro Saison sowie die Relegationsspiele zur 3. Liga, die weiterhin komplett live bei MagentaSport zu sehen sind, teilte die Deutsche Telekom am Freitagnachmittag mit. Hinzu kommen die Nachverwertungsrechte für Highlights und Near-Live-Clips auf den Plattformen von MagentaTV und MagentaSport. Finanzielle Einzelheiten nannte der Konzern allerdings nicht.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2026 11:26 ET (15:26 GMT)
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