Deutsche Telekom Aktie
WKN: 879530 / ISIN: US2515661054
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20.07.2026 07:35:40
Telekom erwirbt Medienrechte an Fußball-WM 2030
DOW JONES--Die Deutsche Telekom hat sich die Medienrechte an der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gesichert. Alle 104 Partien des Turniers sollen bei der eigenen Plattform MagentaTV zu sehen sein, teilte der Konzern mit. "Wir entwickeln unser Fußball-Konzept konsequent weiter und werden mit MagentaTV auch bei den nächsten großen Turnieren für Überraschungen sorgen", wird Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen hat sich auch die Rechte an der Fußball-Europameisterschaft 2028 gesichert.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 20, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)
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