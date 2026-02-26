Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 11:22:39

Telekom: Glasfaserausbau soll Schwerpunkt in Deutschland bleiben

Von Britta Becks

DOW JONES--Die Deutsche Telekom will ihren Fokus auf den Glasfaserausbau in Deutschland beibehalten. "Glasfaser bleibt unser Schwerpunkt", sagte Rodrigo Diehl, Vorstandsmitglied und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland, auf der Bilanz-Pressekonferenz des DAX-Konzerns. Nach seinen Worten hat die Telekom im vierten Quartal 164.000 Glasfaserkunden gewonnen - das beste Quartal aller Zeiten. Die Netzauslastung sei im Jahresvergleich um 11 Prozent gestiegen und liege bei 16,4 Prozent. Die Telekom sieht sich auf dem besten Weg, ihr Ziel von einer Million neuen Glasfaserkunden im Jahr 2027 zu erreichen.

"Wie bereits kommuniziert, werden wir unsere Glasfaserinvestitionen weiter erhöhen, finanziert durch Effizienzsteigerungen, Budgetverschiebungen und Steuererleichterungen auf Bundesebene", so Diehl. "Insgesamt entspricht das in Summe 800 Millionen Euro mehr für die Jahre 2026 bis 2028 - also ein klares Bekenntnis zum Glasfaserausbau, denn wir investieren weiterhin mehr als jedes andere Unternehmen in Deutschland."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 05:23 ET (10:23 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
26.02.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
26.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
26.02.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
26.02.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS) 33,40 2,45% Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
Deutsche Telekom AG 33,87 2,57% Deutsche Telekom AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:19 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen