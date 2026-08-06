Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 07:00:08

Telekom hebt Jahresprognose für Free Cashflow leicht an

Von Britta Becks

DOW JONES--Die Deutsche Telekom ist auch im zweiten Quartal 2026 auf Wachstumskurs geblieben und hat ihre Jahresprognose für den Free Cashflow leicht angehoben. Demnach plant der Bonner Konzern beim Free Cashflow AL für 2026 nun mit rund 20,0 Milliarden Euro nach bislang mehr als 19,8 Milliarden, und gibt damit eine entsprechende Erhöhung bei der Tochter T-Mobile US weiter. Die restliche Jahresprognose hat unverändert Bestand. Für das bereinigte EBITDA AL stellt die Telekom weiterhin rund 47,5 (Vorjahresvergleichswert 44,7) Milliarden Euro in Aussicht, und für das bereinigte Ergebnis je Aktie rund 2,20 (2,00) Euro.

Für die Monate April bis Juni wies der DAX-Konzern ein Umsatzwachstum von 4,4 Prozent auf 29,933 Milliarden Euro aus. Analysten hatten der Telekom im Mittel 29,96 Milliarden Euro Umsatz zugetraut. Organisch, also ohne den Einfluss von Wechselkursveränderungen und des Konsolidierungskreises, legte der Konzernumsatz um 3,3 Prozent zu. Die Service-Umsätze stiegen organisch ebenfalls um 3,3 (berichtet 4,8) Prozent auf 25,406 Milliarden Euro.

Auch auf ihrem Heimatmarkt ist die Telekom im abgelaufenen Quartal gewachsen: Der Umsatz stieg um 3,5 (organisch 3,7) Prozent auf 6,5 Milliarden Euro. Darin enthalten ist der positive Einfluss der Fußball-Weltmeisterschaft. Analysten waren im Mittel von einem einprozentigen Wachstum ausgegangen.

Das bereinigte EBITDA AL fiel mit 11,8 Milliarden Euro um 7,5 Prozent höher aus als vor einem Jahr. Hier hatte die Konsensschätzung auf 11,7 Milliarden Euro gelautet. Organisch legte das bereinigte EBITDA AL um 7,3 Prozent zu. Der Free Cashflow AL erhöhte sich um 3,1 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro. Analysten hatten den Free Cashflow AL im Mittel auf 4,88 Milliarden Euro veranschlagt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS) 28,60 -0,69% Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen