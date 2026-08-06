Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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06.08.2026 07:00:08
Telekom hebt Jahresprognose für Free Cashflow leicht an
Von Britta Becks
DOW JONES--Die Deutsche Telekom ist auch im zweiten Quartal 2026 auf Wachstumskurs geblieben und hat ihre Jahresprognose für den Free Cashflow leicht angehoben. Demnach plant der Bonner Konzern beim Free Cashflow AL für 2026 nun mit rund 20,0 Milliarden Euro nach bislang mehr als 19,8 Milliarden, und gibt damit eine entsprechende Erhöhung bei der Tochter T-Mobile US weiter. Die restliche Jahresprognose hat unverändert Bestand. Für das bereinigte EBITDA AL stellt die Telekom weiterhin rund 47,5 (Vorjahresvergleichswert 44,7) Milliarden Euro in Aussicht, und für das bereinigte Ergebnis je Aktie rund 2,20 (2,00) Euro.
Für die Monate April bis Juni wies der DAX-Konzern ein Umsatzwachstum von 4,4 Prozent auf 29,933 Milliarden Euro aus. Analysten hatten der Telekom im Mittel 29,96 Milliarden Euro Umsatz zugetraut. Organisch, also ohne den Einfluss von Wechselkursveränderungen und des Konsolidierungskreises, legte der Konzernumsatz um 3,3 Prozent zu. Die Service-Umsätze stiegen organisch ebenfalls um 3,3 (berichtet 4,8) Prozent auf 25,406 Milliarden Euro.
Auch auf ihrem Heimatmarkt ist die Telekom im abgelaufenen Quartal gewachsen: Der Umsatz stieg um 3,5 (organisch 3,7) Prozent auf 6,5 Milliarden Euro. Darin enthalten ist der positive Einfluss der Fußball-Weltmeisterschaft. Analysten waren im Mittel von einem einprozentigen Wachstum ausgegangen.
Das bereinigte EBITDA AL fiel mit 11,8 Milliarden Euro um 7,5 Prozent höher aus als vor einem Jahr. Hier hatte die Konsensschätzung auf 11,7 Milliarden Euro gelautet. Organisch legte das bereinigte EBITDA AL um 7,3 Prozent zu. Der Free Cashflow AL erhöhte sich um 3,1 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro. Analysten hatten den Free Cashflow AL im Mittel auf 4,88 Milliarden Euro veranschlagt.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)
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