Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879530 / ISIN: US2515661054

02.03.2026 17:49:41

Telekom kooperiert zur Schließung von Funklöchern mit Starlink

DOW JONES--Die Deutsche Telekom arbeitet zur Schließung von Versorgungslücken im Netz mit Starlink zusammen. Wie der DAX-Konzern im Rahmen der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona mitteilte, erweitert er so seine Netzabdeckung durch satellitengestützte Direktkonnektivität.

Es gebe Regionen, "in denen der Ausbau aufgrund topografischer Gegebenheiten oder behördlicher Auflagen besonders komplex ist", sagte Telekom-Produktvorstand Abdu Mudesir. Um dort zuverlässige Konnektivität sicherzustellen, werde das Netz strategisch um Satellite-to-Mobile-Konnektivität ergänzt.

Der Dienst wird ausschließlich im MSS-Spektrum (Mobile Satellite Service) von Starlink betrieben. Die geplanten Direct-to-Device-Dienste werden es künftig kompatiblen Smartphones ermöglichen, sich direkt mit den Satelliten zu verbinden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 11:50 ET (16:50 GMT)

