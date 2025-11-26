|
Telekom Malaysia Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Telekom Malaysia Bhd hat am 24.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 MYR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Telekom Malaysia Bhd im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,99 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel waren 2,92 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,156 MYR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,98 Milliarden MYR erwartet.
