Telekom Malaysia Bhd öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Telekom Malaysia Bhd veröffentlichte am 25.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,021 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Telekom Malaysia Bhd 0,069 MYR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 3,15 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,00 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,063 MYR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,72 Milliarden MYR erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,235 MYR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,268 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 11,53 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,84 Milliarden MYR in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,298 MYR und einen Umsatz von 11,30 Milliarden MYR beziffert.

