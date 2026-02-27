27.02.2026 06:31:29

Telekom Malaysia Bhd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Telekom Malaysia Bhd hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,06 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 MYR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,26 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 3,05 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,450 MYR beziffert. Im Vorjahr hatte Telekom Malaysia Bhd 0,530 MYR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 11,87 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte Telekom Malaysia Bhd 11,71 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen