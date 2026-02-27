|
Telekom Malaysia Bhd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Telekom Malaysia Bhd hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,06 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 MYR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,26 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 3,05 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,450 MYR beziffert. Im Vorjahr hatte Telekom Malaysia Bhd 0,530 MYR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 11,87 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte Telekom Malaysia Bhd 11,71 Milliarden MYR umgesetzt.
