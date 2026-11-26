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26.11.2026 06:31:29
Telekom Malaysia Bhd zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Telekom Malaysia Bhd hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 MYR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,00 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,99 Milliarden MYR in den Büchern standen.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,134 MYR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3,04 Milliarden MYR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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