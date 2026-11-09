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Zukunftsfähigkeit 09.11.2026 11:58:39

Telekom setzt auf KI-Wachstum: Standorterweiterung in München - Aktie im Minus

Telekom setzt auf KI-Wachstum: Standorterweiterung in München - Aktie im Minus

Die Deutsche Telekom baut angesichts einer anhaltend hohen Nachfrage ihre KI-Fabrik in München deutlich aus.

Wie der Konzern bekanntgab, wird die Kapazität des erst im Februar in Betrieb genommenen Rechenzentrums im Tucherpark quasi verdoppelt.

Investition in die technologische Zukunftsfähigkeit

Die Deutsche Telekominvestiert knapp eine weitere Viertelmilliarde Euro in den Standort. Durch den Einsatz zusätzlicher NVIDIA-Chips der neuesten Generation (Blackwell Ultra B300) wird die Zahl der Spezialprozessoren verdoppelt. Die Rechenleistung der Anlage steigt damit auf 20 Megawatt.

Die erste Ausbaustufe der sogenannten Industrial AI Cloud ist bereits vollständig ausgelastet. Zu den Nutzern zählen laut Telekom namhafte Industrieunternehmen wie Siemens und Daimler Trucks.

Die Infrastruktur dient unter anderem dem Training von KI-Sprachmodellen, der Entwicklung von Robotik sowie der Simulation komplexer Produktionsabläufe. Zudem kündigte Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) an, dass künftig auch Chips des Dresdner Start-ups Sparxity eingesetzt werden sollen, um die technologische Souveränität weiter zu stärken.

Bundesminister mahnen Tempo und Abbau von Hürden an

Wildberger sprach von einem Beispiel für die notwendige Entschlossenheit: "Team Nein findet Gründe, Team Ja findet Antworten und Lösungen. Der heutige Tag hier in München ist ein starkes Bekenntnis für Team Ja."

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) unterstrich die Bedeutung moderner Infrastruktur: "Rechenleistung ist der Standortfaktor unserer Zeit." Während in der ersten Welle der generativen KI vor allem Text und Bild im Vordergrund gestanden hätten, gehe es nun um Prozessexzellenz in den Fabriken: "Die erste Welle der KI hat verändert, wie wir Informationen verarbeiten. Die nächste wird verändern, wie wir produzieren." Deutschland müsse sein über Jahrzehnte aufgebautes industrielles Domänenwissen mit KI verbinden, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Reiche warnt vor politischer Blockadehaltung nach US-Vorbild

Die Wirtschaftsministerin mahnte in ihrer Rede zugleich an, die gesellschaftliche Akzeptanz für neue Großanlagen nicht leichtfertig zu verspielen. Mit Blick auf die jüngsten US-Zwischenwahlen warnte sie davor, berechtigte Sorgen in eine pauschale Abwehrhaltung umschlagen zu lassen.

In den USA hatte sich der Ausbau von Rechenzentren zu einem zentralen Streitpunkt im Wahlkampf entwickelt: Zahlreiche Kommunen verhängten Moratorien oder Bauauflagen, nachdem Anwohner quer durch alle politischen Lager gegen den immensen Strom- und Wasserverbrauch der KI-Anlagen protestiert hatten.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lobte das Projekt als beispielhafte Investition ohne staatliche Mittel. Er kritisierte eine verbreitete "Angstkultur" sowie bürokratische Hürden und hob Bayern als führenden Standort für Deep Tech und Forschung hervor.

Strategische Bedeutung für den Standort

Telekom-Chef Tim Höttges betonte, Deutschland dürfe bei Künstlicher Intelligenz nicht nur Nutzer sein, sondern müsse selbst Wertschöpfung schaffen. Die Telekom prüft derzeit eine Ausweitung ihres Engagements in Bayern. Eine abschließende Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen und hänge von tragfähigen finanziellen Rahmenbedingungen ab.

Strom aus erneuerbaren Quellen

Das Rechenzentrum im wiederbelebten Tucherpark aus den Sechzigerjahren wird nach Angaben der Telekom vollständig aus erneuerbaren Energien betrieben. "Es ist auf höchste Energieeffizienz ausgelegt", betonte das Unternehmen. Die Abwärme werde in Zukunft das gesamte Quartier mit Wärme versorgen. Ein modernes Kühlkonzept setze auf Kühlung des Rechenzentrums durch Wasser des nahegelegenen Eisbachs.

Die Telekom-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,35 Prozent auf 25,82 Euro.

/chd/DP/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

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