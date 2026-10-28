T-Mobile US Aktie

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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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28.10.2026 22:53:38

Telekom-Tochter T-Mobile US steigert Kundenzahl stärker als erwartet

BELLEVUE (dpa-AFX) - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im dritten Quartal wie schon in den drei Monaten davor mehr neue Kunden gewonnen als von Experten erwartet. Unter dem Strich kamen 274.000 Vertragskunden hinzu, wie der zur Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) gehörende US-Mobilfunkanbieter am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Bellevue mitteilte. Das seien drei Prozent mehr Nettoneukunden als vor einem Jahr. Von Bloomberg befragte Analysten hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet. Im laufenden Jahr rechnet das Management weiter mit rund einer Million neuen Kunden.

Etwas optimistischer wurde T-Mobile US beim operativen Gewinn und dem Zufluss von Zahlungsmitteln. Im dritten Quartal legte der Umsatz um sieben Prozent auf 23,6 Milliarden Dollar zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um elf Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar. Umsatz und Ergebnis übertrafen die Durchschnittsprognose der Experten. Die seit Anfang 2025 unter Druck stehende Aktie legte nachbörslich leicht zu. Das Papier war erst am Mittwoch zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Ende 2023 gefallen.

Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 276 Dollar büßte die Aktie fast die Hälfte ein. Das Unternehmen ist nach dem Kursrückgang in den vergangenen Monaten weniger als 160 Milliarden Dollar wert. Die Deutsche Telekom hält etwas mehr als die Hälfte der T-Mobile-US-Anteile. Das Aktienpaket an dem US-Unternehmen ist umgerechnet etwas mehr als 75 Milliarden Euro wert. Die Deutsche Telekom selbst kommt insgesamt auf rund 122 Milliarden Euro./zb/he

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