D.i Corporation Aktie

D.i Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009

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29.05.2026 06:44:00

Telekom und Ver.di einigen sich auf neuen Tarifvertrag

Für die rund 60.000 Tarifbeschäftigten bei der Telekom gilt bis Ende 2028 ein Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Außerdem steigt das zusätzliche Monatsentgelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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