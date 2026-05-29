D.i Corporation Aktie
WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009
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29.05.2026 06:44:00
Telekom und Ver.di einigen sich auf neuen Tarifvertrag
Für die rund 60.000 Tarifbeschäftigten bei der Telekom gilt bis Ende 2028 ein Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Außerdem steigt das zusätzliche Monatsentgelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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