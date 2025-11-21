Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|
21.11.2025 17:02:00
Telekom und Vodafone müssen Pornhub und YouPorn vorerst nicht sperren
Die Landesanstalt für Medien NRW darf zwei große Zugangsanbieter zunächst nicht zwingen, Webseiten eines in Zypern ansässigen Porno-Anbieters zu blockieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vodafone Group PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.11.25