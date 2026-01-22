Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
22.01.2026 15:11:38
Telekom will Glasfaser in alle Wohnungen bringen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom möchte beim Glasfaserausbau mit verschiedenen Maßnahmen dafür sorgen, dass mehr Kunden den vorhandenen superschnellen Internetanschluss auch tatsächlich buchen. In Ausbaugebieten mit Mehrfamilienhäusern liege die Quote der Kunden, die ein Glasfaservertrag abschließen, derzeit nur bei rund 10 Prozent, sagte Rodrigo Diehl, Vorstand für das Deutschlandgeschäft der Telekom, beim Netzetag seines Unternehmens in Berlin.
In Gegenden mit Einfamilienhäusern schließe dagegen rund jeder Dritte einen Glasfaservertrag ab, betonte Diehl. "Das ist eine gute Quote." Die unterschiedlichen Vertragsquoten lägen nicht daran, dass Menschen in den Einfamilienhäusern Internet haben wollten und in den größeren Wohneinheiten nicht. "Es einfach schwer ist, in die Mehrfamilienhäuser reinzukommen, um Glasfaserleitungen zu verlegen. Da müssen wir besser werden."
Mehr Kunden als je zuvor sollen Glasfaser buchen
Beim Glasfaserausbau in Deutschland habe die Telekom eine Rekordsumme investiert, allein 28 Milliarden in den jüngsten fünf Jahren, betonte Diehl. "Noch wichtiger ist für uns aber, dass jetzt mehr Kunden als je zuvor Glasfaser buchen." Für das Jahr 2027 habe man sich vorgenommen, eine Million neue Glasfaser-Kunden zu gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, werde man künftig bei Mehrfamilienhäusern gleich zu Beginn sämtliche Wohneinheiten mit dem Netz verbinden, egal ob ein Vertrag vorliege oder nicht. Damit könnten Aufschaltung künftig in Sekunden erfolgen und nicht mit wochenlangen Wartezeiten.
Ändern möchte die Deutsche Telekom auch das Vertriebskonzept. Vertriebsmitarbeiter der Telekom würden künftig nicht nur in den Shops auf Kundschaft warten. "Wir müssen auch zu den Kunden gehen." Dafür werde man rund 200 neue Mitarbeiter einstellen./chd/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
22.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
22.01.26
|Stabiler Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,96
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich wenig bewegt -- DAX vor etwas höherem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich höher
Während der heimische Aktienmarkt vor dem Wochenende kaum vom Fleck kommen dürfte, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Gewinnen. Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes weitestgehend auf grünem Terrain.