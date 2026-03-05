Telelink Business Services Group AD Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Telelink Business Services Group AD Registered hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49,9 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,690 EUR gegenüber 0,480 EUR je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Telelink Business Services Group AD Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 27,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 144,80 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 114,00 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at