Telelink Business Services Group AD Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Telelink Business Services Group AD Registered lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,34 Prozent auf 22,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 31,1 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at