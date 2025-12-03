|
03.12.2025 06:31:29
Telelink Business Services Group AD Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Telelink Business Services Group AD Registered hat am 01.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 1,19 BGN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 BGN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 93,4 Millionen BGN vermeldet – das entspricht einem Plus von 88,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,6 Millionen BGN in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
