Telemark Asset Management Builds Position in Beaten-Down Biotech Stock.
Telemark Asset Management, LLC established a new position in Moderna (NASDAQ:MRNA), acquiring 500,000 shares valued at approximately $12.91 million as of September 30, 2025, according to a November 10, 2025, SEC filing.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 10, 2025, Telemark Asset Management, LLC reported a new position in Moderna, acquiring 500,000 shares during the third quarter. The stake was valued at $12.91 million as of September 30, 2025, marking Telemark’s initial disclosure of ownership in the biotechnology company for this reporting period.This is a new position; Moderna represents 1.23% of Telemark’s 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
