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03.09.2026 06:31:29
Telematic Interactive Bulgaria AD Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Telematic Interactive Bulgaria AD Registered präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 EUR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Telematic Interactive Bulgaria AD Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,5 Millionen EUR im Vergleich zu 17,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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