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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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05.05.2026 18:23:00
Telemedizinkongress: „Strukturen schaffen, bevor wir sie akut benötigen“
Für mehr Versorgungssicherheit und Krisenresilienz bestärken Experten auf dem 16. Telemedizinkongress ihre Forderungen nach dem Ausbau der digitalen Strukturen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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