Telenet Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Telenet Group äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Telenet Group -0,930 EUR je Aktie generiert.

Telenet Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 723,8 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 733,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,670 EUR, nach -0,740 EUR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Telenet Group 2,84 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,85 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at