20.02.2026 06:31:28

Telenet Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Telenet Group äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Telenet Group -0,930 EUR je Aktie generiert.

Telenet Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 723,8 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 733,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,670 EUR, nach -0,740 EUR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Telenet Group 2,84 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,85 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:48 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen