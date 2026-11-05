Telenet Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Telenet Group hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Telenet Group ein EPS von 0,340 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Telenet Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 649,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 688,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at