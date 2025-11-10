Telenet Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Telenet Group hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach -0,320 EUR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 688,7 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Telenet Group 714,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at