10.11.2025 06:31:29
Telenet Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Telenet Group hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach -0,320 EUR im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig standen 688,7 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Telenet Group 714,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
