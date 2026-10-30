Telenor ASA (ADRS) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Telenor ASA (ADRS) hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,77 USD gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Telenor ASA (ADRS) im vergangenen Quartal 1,95 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Telenor ASA (ADRS) 2,01 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at