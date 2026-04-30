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30.04.2026 06:31:29
Telenor ASA (ADRS) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Telenor ASA (ADRS) hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Telenor ASA (ADRS) 0,140 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 1,87 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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