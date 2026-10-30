Telenor ASA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Telenor ASA hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,30 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,21 NOK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Telenor ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,59 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 20,30 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at