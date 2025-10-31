|
Telenor ASA präsentierte Quartalsergebnisse
Telenor ASA lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 NOK, nach 2,39 NOK im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Telenor ASA im vergangenen Quartal 20,30 Milliarden NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Telenor ASA 20,04 Milliarden NOK umsetzen können.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2,52 NOK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 20,35 Milliarden NOK ausgegangen.
