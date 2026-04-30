Telenor ASA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Telenor ASA lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Telenor ASA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,00 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 NOK je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 18,20 Milliarden NOK, gegenüber 19,71 Milliarden NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at