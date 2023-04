Teleperformance will Bertelsmann-Beteiligung Majorel für 3 Mrd Euro kaufen

Berlin (Reuters) - Der französische Callcenter-Betreiber Teleperformance will die Bertelsmann-Beteiligung Majorel für drei Milliarden Euro übernehmen.

Teleperformance teilte am Mittwoch mit, man biete 30 Euro pro Majorel-Aktie. "Teil der TP-Familie zu werden, ist der nächste natürliche Schritt auf unserem Weg", erklärte Majorel-Chef Thomas Mackenbrock. Bertelsmann hatte die Call-Center seiner Tochter Arvato 2018 mit denen des marokkanischen Partners Saham zusammengelegt und unter dem Namen Majorel im Herbst 2021 an die Amsterdamer Börse gebracht. Im September 2022 war eine Fusion von Majorel mit dem größeren Konkurrenten Sitel gescheitert. Bertelsmann und Saham halten derzeit je 39,5 Prozent an Majorel.

