Telephone And Data Systems A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Telephone And Data Systems A hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Telephone And Data Systems A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 73,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 330,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,660 USD. Im Vorjahr waren -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,23 Milliarden USD, gegenüber 4,96 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 75,26 Prozent präsentiert.

