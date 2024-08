Telephone And Data Systems A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Telephone And Data Systems A hat am 02.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 1,24 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at